Выборы в Рижскую думу состоятся 25 апреля. Точно!

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25 февраля 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Рижская дума,ok.ru

Итак, выборы в Рижскую думу состоятся 25 апреля. Центральная избирательная комиссия объявила о проведении досрочных выборов Рижской думы. Сегодня. 25 февраля. Прием кандидатских списков партий и их объединений пройдет с 20 по 26 марта.

Пожалуй, самым значимым событием в последующие два месяца будут данные выборы. Рига в ожидании. Какая партия займет лидирующую позицию? Изменится ли жизнь в столице Латвии или все вернется на десять лет назад? Латвийские СМИ уже начали «разбег»: мнение политологов, интервью с депутатами, социологические опросы. Дело, конечно, нужное и интересное.

«Аргументы Недели» на сей раз решили обратиться за комментариями к экспертному источнику. Действительно, а что ожидать в процессе?

-Как вы считаете, выборы пройдут спокойно?

-Нет. Я так не считаю. Будет «драка». В ход пойдут даже запрещенные приемы. Хотя, в политике таковых не существует. Но то, что будет много лжи, обливание помоями, простите, конкурентов – факт. Конечно, это не относится ко всем тем депутатам и партиям, которые будут представлены на выборах, но для иных тенденция сохраняется.

-Что значит тенденция?

-Есть депутаты, которые за счет таких приемов и выживают. Приведу пример. Вчера только президент Латвии подписал закон о роспуске Рижской думы и не было официального заявления от Избирательной комиссии о дате перевыборов, как в одном узнаваемом издании уже «состоялся полив» конкурентов. Пожалуйста, уже в открытом все доступе. Не хочу делать им рекламу, но один из членов правления Рижского порта, и член партии «Согласия» начал уже «пиар». За счет элементарного грязного полива на конкурентов. Главный конкурент партии «Согласия» - «Честь служить Риги». Данный господин из «Согласия» даже перешел на откровенные оскорбления и личности. Я понимаю, что статья проплачена, но есть же избиратели, которые прекрасно понимают, что и как происходит.

-Насколько я понимаю, вы говорите об интервью депутата Михаила Каменецкого?

-Вы и сами все прекрасно знаете. Но дело в том, что прежде самому следует быть кристальным, прозрачным и честным. А если, как любит данный товарищ, устраивать себе командировки за счет государства в свой день рождения, то следует подумать о том факте, что избиратели могут узнать о столь «роскошном» факте. Что делать! Некоторые депутаты любят не тратить деньги на свои праздники, а «питаться» за счет государственной казны.

-Хорошо. На ваш взгляд, кто будет лидировать на выборах?

-Такие прогнозы давать не люблю. В жизни все быстро меняется. Тут зависит от репутации партии, тех, кто в партии, программы и, конечно, рекламы. Если мы говорим об узнаваемости партий, то, конечно, тут две – «ЧСР» и «Согласие». Для русскоязычного избирателя. Я уже говорил. Но, если судить по последним месяцам, то рейтинг «Согласия» упал. Избиратели ассоциируют партию «Согласие» с Нилом Ушаковым. А тут репутация, увы, подмочена. Прежде всего отношением к русскоязычным. Люди поняли, что никакие их интересы он не защищал. Где четкая позиция его? То он на танке с солдатами НАТО, то пенсионера русскоязычного обнимает. То говорит (перед любыми выборами) о помощи русскоязычным, а сам ставит подпись за закрытие русских школ. Наконец люди поняли это. Избиратели простили бы и плохие дороги, и даже пропажу денег в транспортном предприятии «Ригас Сатиксме», но только не предательства. Зачем им такой «ванька-встанька»?

-До сих пор у «Согласия» нет лидера в списке на выборы. Почему?

-А где у них лидер-то? Видимо, подыскивают подходящий вариант. Думаю, что будет некий г-н Чекушин. Константин Чекушин. Я так думаю. Посмотрим.

-Какие шансы у партии «ЧСР»?

-Думаю, что приличные. Там и г-н Америкс, который не испортил отношения с избирателями, и г-н Буров (мэр), который много произвел реформ. Да, аудит с ЖКХ чего стоит. Люди устали непомерно платить и быть униженными. Нет секрета, что и приписка счетов за квартплату есть, и большой ценник за ремонты домов, лифтов. Пожалуйста, главы ЖКХ уволены, открыты уголовные дела. Большой плюс для избирателя. Более того, Олег Буров – свой. Русскоязычный. Вполне приличные шансы.

-Как избирателям не ошибиться в выборе партий. В обещаниях можно и запутаться…

-Думаю, что следует смотреть на поступки депутатов. И очень критически оценивать то, что они ранее обещали и, что сделали. По делам следует оценивать кандидатов.

-Благодарю.