Все новости >>

//Политика 13+

МИД РФ оценил решение международного трибунала по иску Украины к России

, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

МИД РФ оценил решение международного трибунала по иску Украины к России
сайт Крымского моста

В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на решение трибунала в Гааге по иску Киева к Москве в 2016 году по защите своих прав в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Отмечается, что международный трибунал учел аргумент России, что действия Украины являются попыткой доказать суверенитет страны над Крымом.

«Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент - за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом», - говорится в сообщении ведомства.

В МИД РФ отметили принципиальную важность единогласной поддержки арбитров в том, что морской трибунал не вправе определять государственную принадлежность суши. В ведомстве добавили, что теперь будет тщательно изучено полученное решение для подготовки ответного меморандума по существу спора. Документ должен быть представлен до 20 августа 2021 года.

При этом в министерстве выразили надежду, что «на следующем этапе рассмотрения данного дела арбитражный трибунал в полной мере учтет российскую позицию и в итоге оставит без удовлетворения все украинские требования».

Напомним, что 16 сентября 2016 года Украина инициировала арбитражное производству по вопросу принадлежности морских акваторий и континентального шельфа в прилегающих к Крыму морских зонах. Киев считает, что Москва нарушает суверенные права страны на их пользование.

БА

//картина дня

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий Борисов прокомментировал инициативу ведомства и рассказал, к чему она может привести.

В Минпромторге заявили о повышении налога на старые автомобили. Представитель Приморской автомобильной федерации Дмитрий…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Поклонская возмущена обысками биатлонистов Александра Логинова и Евгения Гараничева в Италии. "Мы осуждаем действия итальянской полиции — она должна публично извиниться…

СМИ выяснили, сколько стоит учеба звездных наследников за границей. Известно, что многие российские знаменитости отправляют своих детей учиться в престижные колледжи США,…

//новости ан

//новости ан

Друзья убитого в центре Челябинска 17-летнего юноши поделились, что произошло в ночь на 22 февраля. По словам ребят, их друг бросился на помощь девушке, к которой…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан