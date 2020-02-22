МИД РФ оценил решение международного трибунала по иску Украины к России

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22 февраля 2020, 15:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

сайт Крымского моста

В Министерстве иностранных дел РФ отреагировали на решение трибунала в Гааге по иску Киева к Москве в 2016 году по защите своих прав в Черном и Азовском морях и Керченском проливе. Отмечается, что международный трибунал учел аргумент России, что действия Украины являются попыткой доказать суверенитет страны над Крымом.

«Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент - за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом», - говорится в сообщении ведомства.

В МИД РФ отметили принципиальную важность единогласной поддержки арбитров в том, что морской трибунал не вправе определять государственную принадлежность суши. В ведомстве добавили, что теперь будет тщательно изучено полученное решение для подготовки ответного меморандума по существу спора. Документ должен быть представлен до 20 августа 2021 года.

При этом в министерстве выразили надежду, что «на следующем этапе рассмотрения данного дела арбитражный трибунал в полной мере учтет российскую позицию и в итоге оставит без удовлетворения все украинские требования».

Напомним, что 16 сентября 2016 года Украина инициировала арбитражное производству по вопросу принадлежности морских акваторий и континентального шельфа в прилегающих к Крыму морских зонах. Киев считает, что Москва нарушает суверенные права страны на их пользование.