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Игорь Шувалов выдвинул идею закрепить в Конституции предпринимателей как передовой класс

, 08:22 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Игорь Шувалов выдвинул идею закрепить в Конституции предпринимателей как передовой класс
И. Шувалов, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Председатель госкорпорации развития "ВЭБ.РФ", бывший вице-премьер Игорь Шувалов предложил рабочей группе по обсуждению поправок в Конституцию РФ внести определение предпринимательства в высший нормативный правовой акт.

Как отметил Шувалов, "люди, осуществляющие предпринимательскую деятельность, — передовой класс тех, кто создает новую Россию". Выступая на международной конференции "Пробелы в позитивном праве: доктрина и практика", Шувалов призвал рассмотреть возможность определения в Конституции как в высшем законодательном акте РФ предпринимательства как деятельности, которая связана с образованием ценностей".

Шувалов напомнил, что предпринимательская деятельность была определена в 1991 году соответствующим законом, а в 1994 году - в первой части гражданского кодекса. Он отметил, что главные признаки предпринимательства, системность и прибыльность, знают все, но "современное законодательство предпринимательство в мире так не видит".

Шувалов подчеркнул, что в первую очередь нужно определить: "предпринимательство — это деятельность определенного круга лиц, которые связаны с созданием новой ценности", а производство товаров или сфера услуг — это "производные от того, что создается в обществе — определенная ценность".

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