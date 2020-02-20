В ЗСК обсудили первостепенные вопросы развития Краснодара

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20 февраля 2020, 23:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Законодательном Собрании Краснодарского края под председательством спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось заседание круглого стола, на котором депутаты подвели итоги совместной работы с мэрией Краснодара по решению первостепенных вопросов развития краевого центра.

В ходе круглого стола в июле 2019 года краевые депутаты совместно с руководством города и депутатами городской Думы наметили перспективы развития столицы Кубани и выявили проблемы, требующие оперативного решения. Речь в этот раз шла о том, в какой степени выполнены рекомендации резолюции предыдущего круглого стола. В обсуждении приняли участие мэр города Евгений Первышов, председатель городской Думы Вера Галушко, депутаты ЗСК, избранные от краевой столицы, заместители главы городской администрации, депутаты муниципалитета.

Открывая работу, глава парламента отметил, что на данный момент сложилась эффективная практика многостороннего сотрудничества. Краевые законодатели регулярно взаимодействуют с коллегами из городской и Государственной Думы. Проводятся совместные приемы граждан, выездные совещания, рабочие группы. Проблемы избирателей решаются сразу на нескольких уровнях.

— В рамках взаимодействия с депутатами гордумы мы определили перечень социально значимых объектов, которым нужна дополнительная помощь. В прошлом году из краевого и местного бюджетов на эти цели было выделено более ста миллионов рублей. На эти деньги отремонтировали и благоустроили порядка 180 объектов, — подчеркнул Юрий Бурлачко.

Детально о том, что сделано администрацией города по исполнению резолюции, рассказал Евгений Первышов. По его словам, городские власти в 2019 году запустили программу по обновлению подвижного состава трамвайного и троллейбусного депо. На линии вышли 35 новых трамваев и 12 троллейбусов. Эта работа продолжится и в 2020-21 годах. Развивается и трамвайная сеть: готовится проектная документация по прокладке линий в отдаленные микрорайоны. Функционирует в городе и так называемый «социальный конвейер» — строятся новые школы и детские сады.

Продолжается ремонт дорог по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и по госпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края». В порядок привели более 50 километров. В текущем году планируется отремонтировать еще более 70 километров краснодарских дорог.

Подробнее о взаимодействии депутатов городской Думы и краевых парламентариев рассказала Вера Галушко. Она отметила, что общими усилиями решаются социально значимые проблемы непосредственно на местах – в избирательных округах. Особое внимание уделяется детям, созданию условий для дошкольного и общего образования, а также укрепления здоровья и активного досуга – на внутридомовых территориях устанавливаются детские площадки, игровые модули, ремонтируются помещения детских садов и школ.

— На таком уровне можно было бы снять все поставленные вопросы с контроля. Но к Краснодару у нас особое отношение. Необходимо понимать, что речь идет о краевой столице, и оценку нашим действиям дают избиратели. Поэтому нам нужен не репутационный эффект, а качественный процесс, который обеспечил бы определенный рывок в экономическом развитии города и в вопросах благоустройства, — сказал Юрий Бурлачко.

Спикер также добавил, что особое внимание уделяет краевому центру и глава Кубани Вениамин Кондратьев. Под его непосредственным контролем находится реализация стратегически важных для города проектов.

В целом депутаты ЗСК приняли отчет городских властей об исполнении рекомендаций краевого парламента. При этом ими было указано на ряд направлений, которые по-прежнему требуют безотлагательного принятия мер. В частности, мэрии рекомендовано продолжить работу по созданию новых мест в общеобразовательных организациях путем строительства быстровозводимых модулей на территории действующих школ, аренды дополнительных площадей для размещения общеобразовательных классов, а также по организации подвоза учащихся к местам обучения. Также депутаты акцентировали внимание на необходимости принятия дополнительных мер по предоставлению земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, и по ряду других направлений.

Прозвучавшие выводы найдут отражение в итоговой резолюции, к рассмотрению которой парламентарии планируют вернуться во втором квартале текущего года.

— На данном этапе до отметки «все сделано» еще далеко. Поэтому мы также будем продолжать работать в тесном взаимодействии. Совместно решать возникающие проблемы проще, — подвел итог разговору Юрий Бурлачко.