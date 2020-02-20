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Политолог объяснил, почему Великобритания не признает Крым российским

, 16:54 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Политолог объяснил, почему Великобритания не признает Крым российским
Фото: pixabay.com

Зампред экспертно-консультативного совета при главе Крыма, политолог Александр Форманчук заявил, что Великобритания никогда не признает присоединение Крымского полуострова к составу Российской Федерации из-за высокомерия.

«Британия продолжает поддерживать традиции русофобии и ярости ко всему российскому. Это у них сложилось исторически. Отношение Великобритании к России всегда было высокомерным, так как их всегда раздражала ее огромная территория и большие ресурсы», - сказал политолог.

Он отметил, что в Лондоне знают о позиции России касательно Крыма, однако продолжают использовать эту тему в качестве мобилизующего фактора для решения внутренних проблем.

АБ

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