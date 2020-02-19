В 2019 году на Кубани создано 450 социально значимых объектов

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19 февраля 2020, 22:53 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Итоги реализации национальных проектов и планы на будущий год обсудили сегодня на совещании под председательством главы региона Вениамина Кондратьева.

Участие в нем приняли председатель ЗСК Юрий Бурлачко, первый заместитель прокурора края Владислав Малкин, вице-губернаторы.

По итогам прошлого года средства были освоены на 98%, отметил глава края, создано 450 социальных объектов — школы, детсады, парки, спортзалы, лечебные учреждения.

Нацпроекты в области культуры, благоустройства, ремонта дорог, переселения из ветхого жилья были выполнены досрочно. Выполнен показатель по объему экспорта продукции АПК – 2,5 млрд. долларов.

По словам Вениамина Кондратьева, в 2020 году финансирование региональных проектов составит 39,5 млрд. рублей, что на 50% больше, чем в прошлом.

По мнению Вениамина Кондратьева, необходимо сделать жилье доступным, например, проработать вопрос снижения ставки по ипотеке. А увеличить количество людей, занимающихся предпринимательством, можно только создавая для них комфортные условия ведения бизнеса, оказывая меры господдержки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.