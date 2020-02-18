Регуляторная гильотина усиливается новыми законопроектами

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18 февраля 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На минувшей неделе комитет по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Государственной Думы рекомендовал принять к первому чтению проект «Об обязательных требованиях», который входит в реформу контрольно-надзорной деятельности - так называемой регуляторной гильотины. Участие в обсуждении принял депутат Государственной Думы от Краснодарского края Владимир Евланов.



Принятие данного документа позволит законодательно закрепить основы установления и оценки применения обязательных требований, содержащихся в нормативных правовых актах, и будет способствовать снижению административного давления на предпринимателей.



Законопроект содержит положения, в соответствии с которыми при разработке проектов нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, должно быть обеспечено их публичное обсуждение. При этом оценка регулирующего воздействия проводится в отношении проекта нормативного правового акта, которым устанавливаются обязательные требования при его разработке, а оценка фактического воздействия проводится в отношении нормативного правового акта, которым установлены обязательные требования, не позднее 5 лет с момента его принятия либо после 5 лет с момента проведения в отношении него оценки фактического воздействия.



Также законопроектом предусмотрено, что положения нормативных правовых актов, которыми устанавливаются обязательные требования, должны предусматривать сроки вступления в силу либо 1 марта, либо 1 сентября соответствующего года, но не ранее чем через три месяца после дня их официального опубликования, если иное не установлено федеральным законом или международным договором. Проект этого федерального закона был разработан Минэкономразвития для снижения нагрузки на бизнес.



- Этот законопроект разработан по поручению Президента РФ о реализации «регуляторной гильотины», на которую очень надеются предприниматели. В России действует свыше девяти тысяч нормативных актов, устанавливающих обязательные требования к бизнесу при проверках. Многие остались еще со времен СССР. Наступило время, когда нужно навести порядок во всех нормативных актах. Только так предприниматели смогут быть уверены в своей правоте при ведении деятельности. В ближайшее время этот законопроект будет рассмотрен в первом чтении на пленарном заседании Государственной Думы, - рассказал Владимир Евланов.