Антон Шарпилов покинул пост омбудсмена

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов ушел с поста уполномоченного по правам человека по собственному желанию.
Как сообщали «Аргументы недели», две недели назад Антон Шарпилов ушел в неоплачиваемый отпуск на две недели по семейным обстоятельствам. Напомним, в этом году он выиграл суд у своей супруги. Двое детей Шарпилова будут проживать с ним. В социальной сети экс-омбудсмен обратился к южноуральцам, объяснив причину своего ухода.
«Я не хочу чтобы моя сугубо личная история и грамотная манипуляция действиями моей бывшей супруги портили рейтинг Челябинской области, - написал он. - Поэтому я принимаю непростое для себя, но обдуманное решение подать письменное заявление о сложении полномочий».
Такое решение Антона Шарпилова вполне оправданным считает и губернатор Алексей Текслер. «Семейная ситуация не позволила Антону Юрьевичу в полной мере сосредоточиться на выполнении своих должностных обязанностей. Желаем ему её разрешить», - цитирует слова губернатора пресс-служба.