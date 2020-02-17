Антон Шарпилов покинул пост омбудсмена

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17 февраля 2020, 14:29 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Антон Шарпилов, фото Олега Каргаполова («Вечерний Челябинск»)

Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Антон Шарпилов ушел с поста уполномоченного по правам человека по собственному желанию.

Как сообщали «Аргументы недели», две недели назад Антон Шарпилов ушел в неоплачиваемый отпуск на две недели по семейным обстоятельствам. Напомним, в этом году он выиграл суд у своей супруги. Двое детей Шарпилова будут проживать с ним. В социальной сети экс-омбудсмен обратился к южноуральцам, объяснив причину своего ухода.

«Я не хочу чтобы моя сугубо личная история и грамотная манипуляция действиями моей бывшей супруги портили рейтинг Челябинской области, - написал он. - Поэтому я принимаю непростое для себя, но обдуманное решение подать письменное заявление о сложении полномочий».

Такое решение Антона Шарпилова вполне оправданным считает и губернатор Алексей Текслер. «Семейная ситуация не позволила Антону Юрьевичу в полной мере сосредоточиться на выполнении своих должностных обязанностей. Желаем ему её разрешить», - цитирует слова губернатора пресс-служба.