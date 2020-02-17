Посол Латвии в России: Изменений во внешней политике России ожидать не приходится

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17 февраля 2020, 12:45 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш, фото соцсети

Какую роль играет Россия для Латвии? Партнер или недоброжелатель? Следует ли продолжать развивать отношения между Латвией и Россией? Посол Латвии в РФ Марис Риекстиньш высказал свое мнение по данным вопросам латвийским СМИ.

Россия по – прежнему важна как экономический партнер Латвии. Так заявил латвийским СМИ посол Латвии в России Марис Риекстиньш.

«Я думаю, что мы с достаточно жесткой позицией и самоуважением должны строить эти отношения и дальше. Россия не занимает первое или второе место среди экономических партнеров Латвии, но в последние годы всегда была в первой пятерке. Двусторонняя торговля с Россией увеличивается и составляет вместе с товарами и услугами более 3,2 млрд евро. Развивается и сотрудничество в сфере туризма. В 2017, 2018, 2019 годах выдавалось на 8-9% больше виз. Сейчас в работе портов наблюдается спад, но не настолько сильный, чтобы впадать в панику. В портах Латвии перевалено 62 млн тонн груза, и значительная их часть связана с Россией.

Если говорить о внешней политике России, то несмотря на изменения в правительстве, министры, ответственные за политику безопасности и внешнюю политику, остались на своих местах, так что изменений ждать не приходится».