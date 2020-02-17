Возмущенный

//Политика 13+

17 февраля 2020, 11:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

Радий Хабиров, фото: Kremlin Pool, globallookpress.com

Глава Башкирии Радий Хабиров призвал чиновников прекратить «ритуальные» заграничные поездки.

Поездки башкирских чиновников за рубеж в понедельник, 17 февраля, в Уфе разбирали на оперативном совещании в правительстве республики.

Хабирова возмутили планы госкомитета по внешнеэкономическим связям посетить зарубежный строительный форум. «Зачем они едут? Они специалисты?» - задал вопрос глава региона. Хабиров считает, что на строительный форум должны ехать кураторы строительной отрасли из госкомитета по строительству. Он попросил первого вице-премьера Андрея Назарова предоставлять полную информацию о таких выездах и о результатах. Хабиров пригрозил своим подчиненным опубликовать информацию о всех их зарубежных выездах за счет бюджета.

«Если я начну ездить на все те приглашения, куда меня приглашают, вы меня не увидите несколько лет наперед»,— сказал Хабиров и подчеркнул, что пустых поездок быть не должно.

Также на совещании главу Башкирии возмутили чиновники, которые во время совещания постоянно смотрят в мобильные телефоны. «Мебель здесь не нужна»,— сказал Хабиров, обратив внимание, что совещание транслируется в прямом эфире.