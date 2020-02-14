Обсуждение поправок в Конституцию будет иметь важные последствия для всей страны

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14 февраля 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко принял участие во встрече членов рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию с президентом РФ Владимиром Путиным. в государственной резиденции Ново-Огарево.

В рабочую группу поступило более полутысячи предложений об изменении Конституции. — Чрезвычайно важно здесь выверить каждое слово, каждую букву, каждую запятую. Но при этом, конечно, не выхолостить то, что было создано большим, прямо скажем, трудом всего нашего народа и закреплено в действующей Конституции, ничего не потерять, а наоборот, ответить на вызовы времени, сегодняшнего дня, – сказал Владимир Путин. На встрече обсуждался формат всенародного голосования по изменению Конституции. Президент поддержал идею сделать день голосования выходным. Глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас внес предложение разработать процедуру общероссийского голосования по поправкам в Конституцию на базе закона о выборах Президента. Кроме того, он предложил, чтобы общероссийское голосование по поправкам в Конституцию провел ЦИК. Президент согласился с этим. Также Владимир Путин указал на необходимость закрепления социальных гарантий в основном законе страны. В ходе встречи члены рабочей группы озвучили различные предложения по конституционным поправкам. Прозвучало предложение о том, чтобы продлить срок внесения поправок. Как заявил сегодня председатель Госдумы Вячеслав Володин, этот вопрос будет рассмотрен в понедельник на ближайшем заседании Совета Думы. — Я убежден, что работа по обсуждению поправок в Конституцию будет иметь очень важные последствия для всей нашей страны. Призыв Президента вывел социальную активность общества на новый уровень, свидетельством чему является множество вариантов поправок, поступивших в адрес рабочей группы. Как подчеркнул в своем выступлении Владимир Владимирович Путин, не все из 500 предложенных поправок смогут войти в текст Конституции. Но каждое станет предметом тщательного рассмотрения в Государственной Думе и Кабмине, и, вероятно, некоторые из них лягут в основу изменения отдельных положений федерального законодательства, – дал комментарий спикер ЗСК Юрий Бурлачко.