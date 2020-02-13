Британия теперь свободная , но маленькая страна​

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13 февраля 2020, 23:06 [ «Аргументы Недели», София гулеишвили ]

Brexit, фото, соцсетей

Три года нервных приготовлений, и, наконец, свершилось. 31 января Великобритания все-таки вышла из Евросоюза, заставив весь мир встрепенуться. Зачем было выходить и к чему этот маневр приведет? Сможет ли Великобритания удержать штурвал в бурном море свободного плаванья?

Все началось с противостояния Brexit VS Bremain («Британия уходит» против «Британия остается») в июне 2016 года. Лагерь сторонников Брексита, в который входили экс-мэр Лондона, затем глава МИД страны, а ныне – премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, экс-глава банка HSBC Майкл Рейган, основатель Superdrug Питер Гольдштейн и другие именитые политики и бизнесмены, аргументировали свою позицию так: a) Еврокомиссия ограничивает развитие британского бизнеса, б) дотации лишают страну средств, которые можно направить на образование, здравоохранение, в) без ЕС станет реальным ужесточение контроля за миграцией, г) появится возможность заключать двусторонние торговые договоры.

Лагерь Bremain же в составе премьера Дэвида Кэмерона, лидера оппозиции Джереми Корбина и большинства членов правительства утверждал, что выход из Евросоюза ударит по статусу, бизнесу и экономике страны, ведь приток высококвалифицированных иностранцев повышает конкурентоспособность экономики, а «отдаление» от элиты финансового мира приведет к потере инвестиций. «Британии еще предстоит свыкнуться с фактом, что она стала маленькой страной», - утверждал в интервью Би-би-си премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, рассуждая о перспективах Лондона на будущих переговорах с ЕС.

Дэвид Кэмерон

фото:соцсети

По итогам референдума 23 июня 2016 стало ясно, что народ Британии (а точнее, 17,4 миллиона граждан) готов пуститься в свободное плаванье. И пошла смена премьер-министров: Дэвид Кэмерон ушел, Тереза Мэй ушла, а вот Борис Джонсон не побоялся занять пост лидера Консервативной партии 23 июля 2019 года. Через 8 месяцев произошли ратификация соглашения по Брекситу и празднование, по масштабу сопоставимое чуть ли не с Днем независимости США, под лозунгами «Мы захотели – мы сделали», «Слава богу, наконец-то свободны». Вместо колоколов ремонтируемого Биг-Бена «пробил» главный сторонник Брексита Найджел Фарадж: «С брекситом мы станем еще более демократичными, самоуправляемыми, независимыми и, я надеюсь, гордыми. Война кончилась. Давайте отпразднуем, как никогда раньше».

На переходный период у англичан грандиозные планы. Джонсон утверждает, что Британия останется лидером в продвижении принципов свободной торговли в мире, борьбе с терроризмом и международной гуманитарной помощи. Консерваторы, по словам газеты Financial Times, уже планируют вводить свой собственный санкционный режим и блокировать активы физических лиц, подозреваемых в «нарушении прав человека и помощи тоталитарным режимам». Глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что вскоре правительство составит список тех, чьи активы в Британии будут заморожены.

Известный французский экономист и эксперт государственной политики Жан Пизани-Ферри в комментарии «мозговому центру» Брейгеля утверждает: «Борис Джонсон может создать гибкую систему регулирования, способную стимулировать инновации, и управлять ею более эффективно, чем его коллеги в Брюсселе. Если он добьется успеха, это станет серьезным испытанием для 27 стран-союзниц. Но это, в конечном итоге, было бы даже полезно, потому что ЕС нужна не Британия, которая отдаляется или изолируется и терпит неудачу. ЕС нужен партнер, конкурентоспособность которого пробуждает континент».

Жан Пизани-Ферри

фото:соцсетей

Но каковы реальные перспективы этого «партнера»? Правительство Джонсона надеется, что, выйдя из ЕС, Британия сможет спокойно заключить договор о свободной торговле с США. И Трамп говорит, что готов подписать такой договор. Но скептики вроде аналитика Фонда Карнеги Дэвида Уайнрейа утверждают: «Для Вашингтона Брексит будет означать, что у США уже нет ближайшего и самого влиятельного союзника за общеевропейским столом. Вашингтону придется больше работать с другими странами ЕС, чтобы влиять на общую внешнюю политику Евросоюза».

И это еще не все. Под вопросом теперь стоят ценность британского паспорта, который не дает прежнего набора возможностей в мире и уже печатается в забытом темно-синем цвете, и легитимность Британии в Совбезе. «Месту Британии в Совете безопасности ООН ничто не угрожает, но есть понимание, что его легитимность ослабла. Наши собеседники… ясно дают понять, что Брексит негативно влияет на репутацию Британии и сократит возможности Британии влиять на работу ООН», - пишут авторы исследования, проведенного по заказу Британской академии в 2019 году. Также Карл Бильдт, сопредседатель Европейского совета по международным отношениям, в статье для Washington Post напоминает, что Британия с Брекситом потеряет доступ к спутниковой системе навигации «Галилео», а будущее других космических проектов и вовсе туманно.

Но главное – Шотландия и Северная Ирландия постоянно заявляют о своем желании отделиться от Англии, которая самостоятельно принимает серьезные политические решения и насильно тащит за собой. Однако же без Великобритании их экономики нежизнеспособны.

Ну а пока эксперты дают прогнозы на переходный период, у работников СМИ всегда есть, о чем написать. Чем же все закончится? Поживем – увидим.