Щерский: Польше нужна Россия без Крыма

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12 февраля 2020, 16:45 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский в интервью польскому изданию Gazeta Prawna рассказал, какой хотел бы видеть Российскую Федерацию. В его представлении Россия должна стать "европейской".

По его мнению, Кремлю необходимо изменить свою стратегию. И начать следует с признания верховенства международного права. Иными словами, с уважения суверенитета и территориальной целостности государств, а также соблюдении ДРСМД, который Москва, по словам Щерского, нарушала.

В ходе интервью автор материала отметил, что ситуацию, когда РФ добровольно "вернет" Крым, трудно себе представить. Щерский возразил: "Значит, вы считаете, что Россия не может быть нормальной европейской страной. Такая страна отдала бы Крым. Мне бы хотелось видеть Россию европейской".

Также он считает, что в международных отношениях давно возникла "проблема": теплые чувства к России усиливаются пропорционально расстоянию от ее границ, "за дружбу с Москвой выступают те, кто находится от нее далеко". Поэтому Россия, по его мнению, должна нормализовать контакты с ближайшими соседями.