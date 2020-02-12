Россияне скинутся на брекзит

//Политика 13+

12 февраля 2020, 12:13 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

брекзит,фото,соцсетей

Судя по всему, оплачивать выход Великобритании из Европейского Союза придется российскому бюджету, а значит всем «дорогим россиянам».



Влиятельные английские СМИ продолжают обсуждать тему брекзита. А главное – его стоимости. Даже термин придумали: «самый дорогой развод в истории». Bloomberg Economics подсчитал, что этот «развод и девичья фамилия» уже обошелся Великобритании в 130 млрд британских фунтов и, как ожидается, потребует еще 70 млрд британских фунтов к концу 2020 года. Гадливая англичанка не была бы таковой, если бы не стремилась амортизировать потери за чужой счет. И, похоже, мы уже в этом году будем наблюдать первую часть марлезонского финансового балета, в котором британские власти возьмут за вымя наших олигархов.



Сколько в точности российских толстосумов осело на землях туманного Альбиона наверняка не знает ни английская, ни уже тем более российская статистика. В островных СМИ пишут, что более 100 богатейших россиян имеют недвижимость в Великобритании. Ее общую стоимость «на глазок» оценивают в несколько десятков миллиардов фунтов с «двуспальным английским лёвой». Вряд ли кто-то из них, особенно, когда миллиарды сочетаются с забавной приставкой типа «вице-премьер правительства» пусть даже бывший, могут доказать законность финансовых ресурсов, на которые были куплены все эти замки и поля для гольфа.

А значит, власть именем ее Величества по законам «военного времени», а точнее по принятому в 2017 году закону «О криминальных финансах», имеет полное право наложить лапу или арест на любое иностранное имущество «сомнительного происхождения» стоимостью свыше 50 тысяч фунтов. Но таких дешевых лондонских квартирок наши оборзевшие нувориши себе не прикупают. Они над ними смеются, как смеялся тогда вице-премьер, а ныне банкир князь Шувалов над комнаткой для нищебродов в 20 кв. метров.



Читатель такой новости, в принципе, только обрадуется. Конечно, жаль, что украденные в России деньги попадут в цепкие лапки британского бюджета, но ненависть к дельцам, грабившим нашу страну куда сильнее. Проблема в том, что компенсировать эти потери князьям и графьям будет российский бюджет, а значит все мы. То есть, народ фактически ограбят дважды.

Как это? Да очень просто. Родное до боли правительство Медведева и Госдума Володина последовательно и целенаправленно ручками «Единой России» писало и подписывало законы, которые фактически компенсируют «бедным олигархам» по якобы политическим мотивам подпавшим под санкции финансовые потери.



Например, в тихих коридорах Госдумы люди со значками на лацканах пиджаков всерьез обсуждают как лучше это сделать «если кто-то кое-где у них порой». Распространить принятые в 2017 году поправки в главу 23 части 2 Налогового кодекса (о возможности не платить налоги в казну российскую или вернуть таковые ужо уплоченные) на лондонских лишенцев или написать новый закон. Склоняются, говорят, к первому варианту, так как поправки к поправкам пройдут незаметней. Ну и конечно, подкинуть госконтрактов на миллиардики рубликов. Но это дело житейское.

В любом случае, российский бюджет может недосчитаться значительных средств.





