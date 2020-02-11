Региональная общественная палата определила приоритеты в своей деятельности

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11 февраля 2020, 18:23 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Общественная палата Краснодарского края подвела итоги своей работы. В пленарном заседании, на котором были обсуждены результаты деятельности в прошлом году и обозначены приоритеты этого года, приняли участие глава региона Вениамин Кондратьев и первый вице-спикер ЗСК Николай Гриценко.

На мероприятии присутствовали вице-губернаторы края, председатель комитета ЗСК по вопросам законности, правопорядка и правовой защиты граждан Андрей Горбань, омбудсмены, делегации из муниципальных образований, представители министерств и ведомств, общественных Советов, а также некоммерческих организаций.

Об итогах работы Общественной палаты региона отчиталась ее председатель Любовь Попова. Она остановилась на основных направлениях деятельности, в числе которых участие в реализации национальных проектов, организация общественного наблюдения на выборах, работа с обращениями и избирателями.

— Власти нужна обратная связь с гражданами, и она ее в нашем лице получает, – подчеркнула Любовь Попова.

Губернатор Кубани в своем выступлении отметил значимость деятельности Общественной палаты для Краснодарского края, назвав ее связующим звеном между властью и населением, которое может открыто сказать власти, что та делает не так, и помочь в решении актуальных проблем.

От имени председателя ЗСК Юрия Бурлачко с пожеланием успешной работы к участникам обратился первый вице-спикер кубанского парламента Николай Гриценко. Он отметил тесное взаимодействие между Законодательным Собранием и Общественной палатой края.

— Мы все стремимся к тому, чтобы наша жизнь становилась год от года лучше, чтобы последовательно осуществлялась реализация программы развития Кубани до 2030 года. К этой цели мы идем сообща, каждый реализуя свои полномочия, – акцентировал Николай Гриценко.

Парламентарий добавил, что мнение членов Общественной палаты постоянно учитывается при разработке краевых законов, анализе правоприменительной практики. Также была отмечена совместная работа по обсуждению поправок в Конституцию России.

На заседании утвердили план работы Ассоциации общественных палат муниципальных образований, обсудили ход подготовки окружного форума «Содружество» Общественной палаты России.

Завершилось пленарное заседание церемонией награждения победителей конкурса «Общественное признание-2019».