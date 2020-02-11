Снова обсуждались поправки в основной закон страны

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11 февраля 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Общественной палате РФ в Москве 11 февраля состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию. В его работе принял участие председатель Законодательного Собрания Кубани Юрий Бурлачко.

На сегодняшний день на рассмотрение рабочей группы поступило около 400 предложений.

Сопредседатель рабочей группы, глава Комитета ГД по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сказал ранее, что в соответствии с одним из предложений из Конституции может быть исключена норма, согласно которой Президент вправе распустить Госдуму в случае, если она трижды отклонит кандидатуру председателя правительства. Предложение на заседании группы представил декан юридического факультета СПбГУ Сергей Белов.

Также на заседании рабочей группы было предложено увеличить президентскую квоту до 30 сенаторов, 7 из которых будут назначаться пожизненно.

Кроме того, Общественный совет при Министерстве культуры РФ внес предложение о закреплении в преамбуле Основного закона страны положения о защите русского языка.

В ходе заседания также была рассмотрена инициатива заместителя секретаря Генсовета «Единой России», члена рабочей группы Ольги Баталиной о включении в Конституцию национальных проектов и их реализации, как одного из ключевых приоритетов государственной политики.

Государственная Дума планирует 14 февраля приступить к рассмотрению президентского закона о поправке в Конституцию во втором чтении. Павел Крашенинников уточнил, что впервые нижняя палата парламента применит процедуру «многослойного голосования». Сначала депутаты проголосуют по первому блоку законопроекта — по таблицам поправок на принятие и отклонение. При этом некоторые поправки смогут быть вынесены на отдельное голосование. После состоится голосование за всю первую статью Основного закона страны. Аналогичная процедура пройдет по второй статье, а потом и за весь закон.

Процедуре голосования в ГД будет предшествовать встреча членов рабочей группы с Президентом России 13 февраля.