В ЗСК обсудили вопросы размещения участков мировых судей

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11 февраля 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко провел планерное совещание, на котором депутаты рассмотрели меры по улучшению размещения судебных участков мировых судей Краснодарского края. На мероприятие также были приглашены вице-губернатор края Сергей Пуликовский, заместитель председателя краевого суда Александр Пятигора.

Руководитель кубанского парламента сразу задал тон обсуждению, подчеркнув, что мировая юстиция – важный институт нашего общества и та часть системы правосудия, которая решает самый широкий круг вопросов повседневной жизни человека.

—Условия, в которых трудятся мировые судьи, должны быть адекватны тем ответственным задачам, которые на них возлагает общество и государство. В решении этой проблемы должны быть объединены усилия органов государственной и муниципальной власти, судейского сообщества, – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края Олег Буцкий проинформировал депутатов в целом о положении дел по размещению судебных участков мировых судей в муниципалитетах, их ремонту, охране, оснащенности. По его словам, в соответствии с действующим законодательством помещения для функционирования судебных участков мировых судей на местах должны предоставлять органы местного самоуправления. В данный момент на территории региона образовано 270 судебных участков и соответствующее число должностей мировых судей.

В то же время на сегодняшний день существует ряд нерешенных проблем. В частности, до сих пор в отдельных муниципалитетах судебные участки размещены в зданиях федеральных судов, а по состоянию на январь текущего года 92 участка занимают помещения площадью менее установленных нормативов в 174 кв. метра, из них 6 участков – менее 60 кв. метров. Они расположены в Кущевском и Гулькевичском районах, Центральном внутригородском районе Сочи. Также залы для осуществления правосудия оборудованы всего на 153 участках. Кроме того, значительные денежные средства ежегодно расходуются на аренду помещений в городах и районах края у коммерческих и других структур.

По словам председателя профильного комитета ЗСК Андрея Горбаня, имеющиеся проблемы необходимо оперативно решать с учетом новых вызовов, поскольку стремительно растет население края, а, следовательно, и нагрузка на мировых судей и их аппараты. Поэтому комитетом уже разработан проект федерального закона, направленный на увеличение количества судебных участков и мировых судей в регионе. Для более эффективного выполнения поставленных задач профильный комитет предложил использовать программно-целевой метод. Обсуждался в том числе и вопрос соотносимости денежного содержания работников аппарата мировых судей с аналогичными должностями федеральных судов и работников департаментов и министерств.

В ходе обсуждения Юрий Бурлачко спросил, какие меры департаментом принимаются по сокращению количества арендуемых для мировых судей зданий, чтобы снизить нагрузку на краевой бюджет.

Как отметил Олег Буцкий, департаменту в 2018 году в безвозмездное пользование были переданы помещения общей площадью более 2 тысяч 600 квадратных метров, за последние три года более двух тысяч 300 квадратных метров перешли в оперативное управление. Кроме этого, департамент совместно с представителями органов местного самоуправления продолжает рассматривать различные варианты размещения мировых судей, в том числе касающиеся поиска земельных участков для строительства необходимых помещений.

Законодатели также интересовались оснащенностью конкретных судебных участков, перспектив дальнейшего улучшения условий работы мировых судей.

Завершая обсуждение, спикер ЗСК отметил, что несмотря на определенные положительные результаты, в решении обозначенных проблем необходимо приложить больше усилий.

— Под лежачий камень вода не течет. Выносите имеющиеся предложения на Координационный Совет по вопросам повышения эффективности обеспечения деятельности мировых судей Краснодарского края. Нужно искать и другие подходы в решении поставленных задач, – считает Юрий Бурлачко.

По итогам совещания была принята резолюция, в которой нашли отражение все прозвучавшие предложения и рекомендации по подбору помещений в муниципалитетах для судебных участков мировых судей, улучшению условий их работы, укреплению материально-технической базы.