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Аргументы Недели. 4(698) 5–11 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Коронавирус нужен политикам для манипуляции

, 14:53 [ «Аргументы Недели» ]

Коронавирус нужен политикам для манипуляции

Почему приход красного китайского монстра совпал с желанием Владимира Путина изменить действующую Конституцию и поставил Госдуму на грань роспуска в ближайшие 2-3 недели?

Нам говорят, что в мире началась эпидемия коронавируса, может быть, пандемия, хотя, это всего лишь вспышка. Для чего? Для того, чтобы на этом строить определенные манипуляционные процессы, и сейчас мы видим, что этой манипуляцией со словом эпидемия пользуется все большее и большее количество стран и участников игры. Может быть, даже и войны, говорит в эксклюзивном интервью на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ член Президиума по внешней и оборонной политике, математик и финансовый аналитик, выпускник Бауманского университета Александр Лосев. Мы сейчас прекрасно понимаем, что в мире идет новая Холодная война. Соединенные Штаты объявили Россию, Китай и ряд государств типа Ирана и Северной Кореи своими противниками.

Что касается коронавируса, во всех крупных городах Российской Федерации, включая Москву, Санкт-Петербург и все города миллионники, отдан приказ сверху не допустить ни в коем случае паники. Когда начнется паника, это будет тихим ужасом для власти. Любая паника сродни бунтам, все может быть.

Мировая система, в которую Россия так прекрасно встроена на уровне нефти, газа и долларов, может начать разрушаться. К рискам надо быть готовым, поэтому надо консолидировать общество, надо менять законы, считает Лосев. При этом он говорит, что в случае мирового экономического кризиса России хуже уже не будет, потому что мы и так находимся в такой ситуации.

Подробнее смотрите на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.

ПВ

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