Новые предложения по поправкам в Конституцию

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4 февраля 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Спикер ЗСК Юрий Бурлачко принял участие в очередном заседании рабочей группы по внесению поправок в Конституцию. Оно состоялось в Москве на площадке Общественной палаты РФ.

Одной из тем обсуждения стала возможность закрепления в основном законе страны приоритета семейного воспитания.

В ходе работы также были заслушаны другие предложения и комментарии участников заседания.

В частности, член Совета Федерации Андрей Клишас и депутат Государственной Думы Павел Крашенинников предложили закрепить в Конституции полный перечень судов, действующих в стране, и процедуру согласования кандидатуры генерального прокурора Советом Федерации.

Стоит отметить, днем ранее сопредседатель рабочей группы Талия Хабриева сообщила, что к рассмотрению во втором чтении президентского закона о поправке в Конституцию уже внесено порядка 300 предложений: 170 — от членов рабочей группы и 130 — от граждан и организаций. В этой связи Совет Государственной Думы принял решение о продлении срока приема поправок в законопроект до 14 февраля.

По итогам состоявшегося заседания, председатель ЗСК Юрий Бурлачко подчеркнул:

— Сегодняшнему заседанию предшествовала работа в подгруппах. Каждый из нас имел возможность представить свои предложения. Все они стали предметом детального рассмотрения. Было принято решение их проработать и с учетом редакционных правок направить в рабочую группу, где в четверг в окончательной редакции они будут вынесены на обсуждение. Хочу заверить кубанцев, что в числе этих правок были учтены предложения, поступившие в ходе широкого общественного обсуждения изменений в Конституцию, состоявшегося в Законодательном Собрании края».