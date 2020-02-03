«Мы сожалеем о возвращении РФ»: как Россию атаковали на заседании зимней сессии ПАСЕ

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3 февраля 2020, 10:19 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

Заседание ПАСЕ, Council of Europe / globallookpress.com

В конце января Парламентская ассамблея Совета Европы подтвердила полномочия российской делегации в полном объеме. Но возвращение России в ПАСЕ оценили не все. Представители Украины и стран Прибалтики яростно выражали свое недовольство и даже выпустили декларацию, в которой изложили все свои претензии. С документами ознакомилась корреспондент «АН».

Первым на поле битвы с Россией вышел литовский парламентарий Эмануэлис Зингерис: «Я хотел бы предложить несколько поправок к проекту резолюции с целью его укрепления и, в частности, предлагаю уделить больше внимания вопросу об иностранном вмешательстве в выборы и другие политические процессы. В докладе г-на Шмидта (доклад комиссии Самуэля Шмида об организованной системе поддержке допинга – прим. ред.) говорится об этом явлении и приводятся некоторые примеры, особенно в отношении дезинформационных кампаний, исходящих из российских источников. Однако эта весьма опасная проблема недостаточно четко сформулирована в проекте резолюции…Дезинформация, исходящая из России, в частности, ставит под угрозу европейскую демократию, угрожая организации избирательных систем государств и публичным дебатам, и может нарушать международно-правовые принципы суверенного равенства государств и невмешательства, в том числе невмешательства во внутренние дела других государств», – отметил он.

После того, как стало понятно, что большинство стран-членов ПАСЕ выступают за возвращение РФ в состав ассамблеи, 40 человек подписали декларацию, в которой выразили явное негодование. Среди них – представители Украины, Грузии, Литвы, Латвии, Польши и другие. «Члены национальных делегаций, подписавшие настоящую декларацию, сожалеют об утверждении Ассамблеей полномочий, предоставленных Российской Федерации. Мы требуем, чтобы все нарушения прав человека, зафиксированные ЕСПЧ, немедленно рассматривались вернувшейся делегацией и российским правительством. Мы придерживаемся мнения, что продолжающиеся нарушения свобод человека и оккупация части территорий Украины и Грузии не исключает дальнейшее введение новых санкций для представителей Российской Федерации».

Несмотря на то, что попытки насолить России провалились, в итоговой резолюции не обошлось без жестких рекомендаций для нашей страны. Депутаты национальных делегаций предложили РФ обратить внимание на «негативные тенденции в отношении демократии, верховенства права и прав человека, препятствующих выполнению ключевых обязательств по вступлению и членству в ПАСЕ, а также использование экстремистского законодательства для того, чтобы заставить замолчать оппозицию и критически настроенные организации гражданского общества. Ухудшение религиозной свободы в стране, о чем свидетельствует запрет организации Свидетелей Иеговы; продолжающаяся пограничная политика и ползучее присоединение грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии Российской Федерацией.; незаконная аннексия Крыма и военная агрессия на востоке Украины».

Кроме того, Ассамблея отметила, что «российским властям следует осуществить ряд конкретных мер, направленных на устранение озабоченностей в связи с продолжающимся ухудшением положения в области прав человека и верховенства права; устранить любые правовые препятствия для безусловного исполнения решений Европейского суда по правам человека; безоговорочно и в полном объеме сотрудничать с Объединенной следственной группой и прокуратурой Нидерландов в привлечении виновных в крушении рейса MH 17 авиакомпании Malaysia Airlines к судебной ответственности. Просим принять эффективные меры, направленные на предотвращение нарушений прав ЛГБТ, в частности в Чеченской Республике; всесторонне сотрудничать с международным сообществом в расследовании убийства Бориса Немцова; положить конец и обратить вспять продолжающуюся пограничную политику и «ползучую аннексию» грузинских регионов Южной Осетии и Абхазии. Необходимо полностью выполнить Минские соглашения, участником которых является Российская Федерация, и прекратить военное вмешательство и поддержку незаконных вооруженных формирований на востоке Украины.; отменить незаконную аннексию Крыма, как того требует Ассамблея…Полностью соблюдать Европейскую конвенцию о правах человека и безоговорочно выполнять решения суда», – говорится в резолюции.