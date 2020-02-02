Три инициативы кубанских законодателей

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2 февраля 2020, 17:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко провел первое в этом году заседание Совета законодателей Краснодарского края.В его рамках сенаторы, представляющие Краснодарский край, депутаты Государственной Думы, ЗСК и руководители представительных органов муниципальных образований рассмотрели ряд законодательных инициатив, предложенных для продвижения на федеральный уровень.

Обсуждение повестки дня началось с рассмотрения проекта федерального закона «О внесении изменения в статью 44 Водного кодекса Российской Федерации».

По мнению главы краевого парламента, действующие нормы Водного кодекса поставили в затруднительное положение владельцев объектов ЖКХ и санаторно-курортного комплекса. Так, в новой редакции Водного кодекса установлен запрет на сброс сточных вод в водные объекты, расположенные в границах первой, второй зон округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов. Вместе с тем, большинство объектов ЖКХ и санаторно-курортного комплекса, введенных в эксплуатацию более 50 лет назад, расположены именно в границах 2-й зоны.

Подробную информацию по обозначенной проблеме представил председатель профильного комитета ЗСК Александр Джеус. По его словам, до вступления в силу нового Водного кодекса на Кубани заключено 67 договоров водопользования на реках и 123 договора водопользования на морях. Документы имеют срочный характер. По истечению срока их действия, повторное использование водных объектов в силу действующего запрета будет невозможно. В числе предприятий, у которых в 2024 году закончатся договоры – международные аэропорты Геленджика и Сочи, МУП г. Сочи «Водоканал». В связи с чем предлагается предоставить хозяйствующим субъектам возможность сброса сточных вод, очищенных до установленных нормативов, в водные объекты 2-й зоны округов санитарной охраны.

Вторым пунктом депутаты рассмотрели вопрос о внесении изменения в статью 57 Жилищного кодекса, которая регулирует вопросы предоставления жилья по договорам социального найма.

Как прокомментировал Юрий Бурлачко, вопросы предоставления жилых помещений по договорам соцнайма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся, всегда актуальны и затрагивают интересы многих жителей края. При этом, на практике органы местного самоуправления сталкиваются с проблемой предоставления такого жилья в границах малочисленных населенных пунктов, в силу отсутствия строительства многоквартирных домов, свободных помещений муниципального жилищного фонда и дефицита на рынке вторичного жилья.

Суть предложения изложил председатель комитета по вопросам строительства и ЖКХ Владимир Лыбанев. Документом предлагается внести изменения, которые позволили бы предоставлять гражданам жилье по договорам социального найма не только в границах населенного пункта по месту их проживания, но и в границах других поселений, входящих в состав муниципалитета по их письменному согласию.

Третьим парламентарии рассмотрели предложение о внесении изменений в федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин на заседании Государственного Совета в июне 2019 года.

Как пояснил председатель комитета по вопросам ТЭК, транспорта и дорожного хозяйства Владимир Чепель, при реализации госпрограммы «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», в частности при разработке проектной и рабочей документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт дорог в федеральном законодательстве были выявлены пробелы в части регулирования правоотношений между владельцами дорог и владельцами инженерных сооружений. Отсутствие механизма регулирования позволяет последним требовать компенсации затрат на выдачу технических условий при выносе принадлежащих им объектов за пределы полосы отвода автодорог, что приводит к срыву сроков реализации объектов. Депутаты предлагают установить порядок выдачи техусловий, мораторий на изменение уже выданных техусловий, а также зафиксировать порядок переноса инженерных сооружений, предусматривающий заключение договоров компенсации их собственникам в натуральной форме.

Принимая во внимание предложение депутата Госдумы Николая Осадчего, спикер ЗСК поручил профильному комитету обобщить предложения других регионов по данному вопросу.

«Нам необходимо заручиться поддержкой других регионов. Проблема актуальна не только для Кубани. Необходимо проработать данное предложение и направить в Государственную Думу инициативу, уже подкрепленную примерами и заключениями от других субъектов страны», - сказал Юрий Бурлачко.

Законодатели поддержали все озвученные инициативы и приняли решение о направлении их на федеральный уровень.