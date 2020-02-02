//Политика 13+

2 февраля 2020, 10:28 [ «Аргументы Недели» ]

Заседание ПАСЕ, Council of Europe / globallookpress.com

Российские депутаты, как известно, не могут жить без двух вещей. Первая – это практически всеобщий одобрям-с любого решения любимой партии и правительства. А решение самого Президента – одобрям-с три раза. И вторая важнейшая вещь – это выступить в защиту этих решений в международном формате. И не просто выступить, а в самом логове врага, сразить его глаголом в сердце.

Есть такая забавная международная организация – ПАСЕ называется. Парламентская ассамблея Совета Европы. Заседает в Страсбурге. В ПАСЕ, прости Господи, делегируют депутатов туземных парламентов, дабы они лицом в грязь не били, а международное положение обсуждали. Примерно, как Гоша: «Что-то меня Гондурас беспокоит!». За право беспокоится о Гондурасе туземные бюджеты платят из кармана туземцев взносы в эту, прости Господи, ПАСЕ. Куда уж идут сотни миллионов долларов, ежегодно перечисляемых за беспокойство о Гондурасе, всеми 47 членами, загадка. Но таково тяжкое бремя «белого человека» - беспокоится о других и тратить их деньги.

Наши депутаты испокон демократического века очень не любят, прости Господи, ПАСЕ, но просто в очередь с ночи записываются, чтобы туда поехать. Такова загадочная душа российского депутата. Съездить в ПАСЕ по делу срочно! Это у народных избранников на уровне условного рефлекса: при слове Страсбург выделяется слюна. А, например, при слове Украина депутат рефлекторно начинает гладко говорить. Причем настолько гладко, что запомнить отдельные слова и смыслы не представляется возможным. Поэтому самое страшное наказание – запрет на выступления.

Поэтому, когда российскую делегацию в 2014 году лишили право голоса, наложили епитимию на голосование и анафему на внедрение в состав руководящих органов, прости Господи, ПАСЕ, мы заслуженно обиделись. А чем больнее можно уцепить капиталиста, чем гордым отказом от обязанности платить. И платить мы бросили. Депутаты перестали ездить в Страсбург. На Охотном ряду около Госдумы на автостоянке стали возникать пробки. Слуги народные в многочисленных патриотических шоу в унисон пели, что не нужен им зал заседаний, Европа совсем не нужна.

Но тут бухгалтеры, из прости Господи, ПАСЕ, перестали сводить сальдо с бульбой, а дебет с кредитом. И потребовали от своих парламентариев – верните Россию! Только пусть долги отдаст. А иначе нам удачи не видать.

Российские депутаты как услышали благую весть, сразу заговорили о победе русского вербального оружия. Мол, не может, прости Господи, ассамблея сама без ансамбля справляться с общемировыми проблемами и беспокойством за Гондурас. И вообще, Россия – щедрая душа. Минфин подсуетился и быстренько проплатил сущий пустяк, лямов 30 европейских рублей. И пообещал еще полтос заслать весной 2020 года в натуре.

Преодолевая брезгливость и гнев святочи российского парламентаризма вернулись в свои уютные европейские кресла. Прямого наследника графа Толстого, вице-спикера Госдумы Петра Толстого в благодарность избрали вице-спикером и, прости Господи, ПАСЕ. Дважды вице-спикер хорошо поставленным голосом поблагодарил за оказанное доверие. И депутаты принялись обсуждать Гондурас, Украину и Донбасс. Россию привычно клеймили, Россия привычно отбивалась.

Но прямо накануне последнего дня пребывания Англии в Европе, проклятые европейские лицемеры приняли резолюцию о том, что мы должны отдать Крым. А также признать свою вину в гибели малазийского «Боинга», в идиотской ситуации в/на Украине, а также, как требовал британский толи сэр, толи пэр Роджер Гейл в том, что русские варвары Христа распяли. Иначе, мол, опять лишим вас достоинства.

Но встать бы нашим добрым молодцам и сказать: «Фиг вам, европейцы, а не наши деньги!» и гордо как Жириновский, покинуть уютный Страсбург. Но как же оставить их, неразумных, без благого слова?! Вздохнули грустно они про себя: «таков наш крест!» и дружно, но без улыбок, как Ленин на субботнике понесли его дальше…