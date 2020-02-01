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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Главе администрации Зеленского нашли новую «подругу» в интернете

, 18:09 [ «Аргументы Недели», , Специальный корреспондент ] Источник: комментарий Богдана на facebook

Главе администрации Зеленского нашли новую «подругу» в интернете
с фото Андрея Богдана с его фейсбук-странички

Андрей Богдан расстался с Анастасией Сличной, и теперь в активном поиске. Об этом заявил сам глава администрации Владимира Зеленского. Так он отреагировал на комментарий с предложением знакомства, адресованное в его адрес.

О разводе Андрея Богдана сообщили украинские СМИ. На facebook процитировали эту новость, там началось обсуждение. Журналистка задалась вопросом: «Меня интересует такой вопросик ,а Андрей Богдан сейчас в активном поиске или вообще не хочет любовных страстей? Не для себя, для подруги спрашиваю».

«в поиске))))», — прокомментировал этот вопрос сам Андрей Богдан.

Журналистка тут же нашлась: «Великолепно! Тогда я запишу её в очередь...за мной».

Пока неизвестно, чем закончатся эти смотрины. В дальнейшую публичную переписку глава администрации Зеленского не вступал. Не исключено, что у него завязалась уже личная переписка.

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