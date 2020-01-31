Польские русофобы могут срочно стать русофилами

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31 января 2020, 13:28 [ «Аргументы Недели», Юрий ДОЦЕНКО ]

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Владимир Владимирович Путин предложил, для урегулирования назревших международных проблем, собрать конференцию стран – постоянных членов Совета Безопасность ООН. Это Россия, США, Китай, Франция и Британия. Франция и Китай уже поддержали такое предложение. Предлагаемую конференцию, по важности её задач, уже назвали Ялтинской № 2.

Именно на первой Ялтинской конференции была определена архитектура послевоенного мира. Поэтому на предстоящую конференцию “Ялта-2” предлагаю подготовить предложение по корректировке ранее принятых решений. Тогда, и далее на Потсдамской конференции Советский Союз, как страна-победитель, воспользовался своим правом победителя, и предложил в качестве послевоенной репарации отторгнуть у побеждённого агрессора – Германии часть территорий, с последующей передачи их освобождённой от фашистов Польше.

Но сегодняшняя Польша практически отказалась от такого статуса ”освобождённой от фашизма” страны. Поэтому, считаю, что Россия, как правопреемник Советского Союза, просто обязана отказаться от своих предложений, прозвучавших на Ялтинской и Потсдамской конференциях. И в порядке подготовки рассмотрения такого отказа на конференции “Ялта-2” уже сейчас надо начать работу по денонсации договора (одностороннего отказа от договора), заключённого 16 августа 1945 года между СССР и Польшей.

Согласно этому договору к Польше были присоединены бывшие восточные области Германии, расположенные восточнее линии Одер-Нейсе: Западная Пруссия (часть), Силезия (часть), Восточная Померания, Восточный Бранденбург, город Данциг (Гданьск) и округ Штеттин (Щецин). А что? В последние годы денонсация международных договоров стало обычным делом. Соединённые Штаты без всяких проблем отказываются от своих договорных обязательств. А здесь мы не отказываемся от выполнения каких-либо своих обязательств. Мы только частично отказываемся от своего права страны победительницы. Тем более, что немецкий народ совершенно откровенно покаялся в совершённых фашистским режимом преступлениях и сполна компенсировал ущербы пострадавшим странам. Более того, с денонсацией упомянутого договора, предлагаю России, как правопреемнице СССР, подготовить извинения немецким гражданам (2,3 миллиона человек) за активное участие в их принудительной депортации в Германию для заселения поляками полученных территорий. А город Щецин окончательно перешёл Польше только в 1956 году. Уже после смерти не любимого поляками Сталина.



Думаю, что моё предложение не только соответствует пожеланиям российского народа, но и требованиям польских властей о восстановлении исторической справедливости.





