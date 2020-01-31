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Аргументы Недели. 3(697) 29 января – 4 февраля 2020 Скачать номер

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Правительство Чувашии ушло в отставку после смены главы региона Михаила Игнатьева

, 09:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Правительство Чувашии ушло в отставку после смены главы региона Михаила Игнатьева
В. Путин и О. Николаев, фото с сайта Кремля

Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку после смены главы региона. Президент РФ Владимир Путин 29 января снял главу республики Чувашия Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия.

По некоторым данным, отставка 58-летнего Михаила Игнатьева была запланирована, но он "ускорил" ее своим скандальным призывом "мочить журналистов" и вручением офицеру МЧС ключей от спецавтомобиля.

Исполняющим обязанности главы Чувашии Владимир Путин назначил Олега Николаева. Николаев сегодня, 31 января, и сообщил от уходе республиканского правительства.

29 января Владимир Путин провёл рабочую встречу с Олегом Николаевым, назначенным Указом Президента временно исполняющим обязанности Главы Чувашской Республики.

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