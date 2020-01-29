Стимулирующие и компенсирующие выплаты для аграриев

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29 января 2020, 23:11 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Депутаты на сессии Законодательного Собрания края внесли поправки в краевую госпрограмму развития сельского хозяйства. Касаются они, в первую очередь, финансирования регионального АПК и изменения структуры предоставления субсидий фермерам.

Подробно с документом парламентариев ознакомил министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Федор Дерека.

Поправки, в частности, предусматривают увеличение финансирования ключевых отраслей агропромышленного комплекса Кубани, появление новых видов господдержки сельхозтоваропроизводителей в области воспроизводства стада и содержания коров молочно-мясного направления.

Что касается субсидий, то они теперь будут подразделяться на компенсирующие и стимулирующие выплаты. К ним относится помощь отдельным подотраслям растениеводства и животноводства, а также малым формам хозяйствования.

В своем комментарии спикер ЗСК отметил, что сегодняшние изменения в структуру, механизмы, объемы финансирования краевой госпрограммы – это продолжение системных мер поддержки кубанского АПК.

- В 2020 году расходы регионального бюджета составят почти 4,3 миллиарда рублей – с увеличением к предыдущему году более чем на 690 миллионов рублей, - сказал Юрий Бурлачко.