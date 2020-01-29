Правовая основа для организации летнего отдыха детей

//Политика

29 января 2020, 23:08 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 32-й сессии ЗСК парламентарии внесли изменения в краевые законы, касающиеся вопросов обеспечения прав детей на отдых и оздоровление и о наделении органов местного самоуправления соответствующими государственными полномочиями.

Документ представил глава профильного комитета ЗСК Александр Джеус.

По его словам, законопроектом уточняются отдельные положения краевого закона: условий и форм господдержки организаций детского отдыха. Кроме того, органы местного самоуправления края наделяются отдельными госполномочиями по обеспечению отдыха детей в каникулярное время в профильных пришкольных лагерях.

- До летних каникул еще более четырех месяцев, но правовую основу для летней оздоровительной кампании мы начинаем совершенствовать уже сейчас. Это слишком ответственное и значимое дело, чтобы допустить в нем возможность какого-то сбоя, ошибки. Ежегодный детский отдых – это одно из самых серьезных социальных обязательств государства, – подчеркнул Юрий Бурлачко, комментируя принятый документ.

Ко второму чтению поступили многочисленные поправки, которые нашли свое отражение в тексте закона. Документ подготовлен с учетом анализа предыдущих курортных сезонов и опыта организации отдыха детей во всех видах санаторно-курортных учреждений.

Как отметил Юрий Бурлачко, в законе появляется норма о том, что индивидуальные предприниматели, в случае, если их деятельность отвечает всем нормативам, также могут оказывать услуги по организации детского отдыха.

- Разумеется, качество оказываемых предпринимателями услуг должно будет находиться под постоянным контролем профильных министерств администрации и наших комитетов, – сказал спикер ЗСК.