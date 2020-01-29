Установлены компенсационные выплаты педагогам

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29 января 2020, 23:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 32-ой сессии ЗСК депутаты внесли изменения в закон «Об образовании в Краснодарском крае». Они касаются регулирования вопроса предоставления единовременных компенсационных выплат педагогическим работникам.

По словам председателя профильного комитета ЗСК Виктора Чернявского, изменения предусматривают возможность установления таких выплат отдельным категориям педагогов, прибывших (переехавших) на работу в сельские населенные пункты региона, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек.

Порядок и условия предоставления единовременных компенсационных выплат будут устанавливаться нормативными правовыми актами губернатора края.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко прокомментировал принятый документ:

- На многих территориях у нас нехватка квалифицированных кадров в социальной сфере. В том числе и педагогов. Принимаемый нами закон создает механизм для привлечения педработников в школы тех городов и поселков, где будет налицо явный кадровый дефицит. В дальнейшем нашему комитету будет необходимо проконтролировать правоприменительную практику. А именно – как будет реализовываться эта норма, какого размера будут выплаты, будут ли они достаточно привлекательными, чтобы привлечь дополнительных специалистов в наши школы.