Спецперечень - для клиник, оказывающих высокотехнологичную медпомощь

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29 января 2020, 23:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На 32-й сессии ЗСК в первом чтении депутаты рассмотрели изменения в статью 7 закона «Об охране здоровья населения Краснодарского края».

По словам председателя профильного комитета ЗСК Николая Петропавловского, с 1 января 2020 года в федеральном законодательстве появились положения, согласно которым перечень медицинских организаций, оказывающих за счет бюджетных средств региона высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, утверждается министерством здравоохранения края. Порядок формирования указанного перечня устанавливается губернатором.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко прокомментировал принятый документ.

- Хочу напомнить, что в Послании Федеральному Собранию Владимир Владимирович Путин четко обозначил задачу совершенствовать и модернизировать здравоохранение в стране. И в качестве приоритетных направлений определил развитие первичной и высокотехнологичной медицинской помощи. В этой связи оперативное изменение законодательства – вещь необходимая. Ведь оно напрямую влияет на качество и доступность медицинских услуг. Нужно идти в ногу со временем, учитывая, что высокотехнологичная медицинская помощь быстро развивается, и такие услуги наши люди получают в разных медучреждениях, – считает спикер ЗСК.