Спикер ЗСК принял участие в Рождественских парламентских встречах в Москве

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28 января 2020, 20:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Совете Федерации Федерального Собрания РФ состоялись VIII Рождественские парламентские встречи. Мероприятие провели председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и Святейший Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Участие в работе принял председатель Законодательного Собрания Краснодарского края Юрий Бурлачко.

VIII Рождественские Парламентские встречи проходят в рамках XXVIII Международных Рождественских образовательных чтений на тему «Великая Победа: наследие и наследники». Целью проведения данных мероприятий является сохранение исторической памяти, наследия и традиций, межнационального и межконфессионального согласия, воспитание патриотизма и гражданственности, а также выстраивание диалога представителей органов власти и общественности.

Работа в рамках Рождественских парламентских встреч была организована в формате круглых столов, на которых прозвучали выступления историков, представителей духовенства, политиков. Обсуждение продолжилось на торжественном заседании.

—Сегодня мы по сути открываем масштабный цикл всероссийских мероприятий в рамках года Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это одновременно большая честь и ответственность для каждого из нас. Подготовка к чтениям началась задолго до их открытия. В ней приняли участие более 180 епархий Православной церкви, включая 25 зарубежных, – сказала Валентина Матвиенко.

По её мнению, чтобы молодые люди в полной мере осознали себя наследниками Победы, нужно нечто большее, чем просто пересказ истории – необходимо показывать достойные примеры для подражания, создавать музейные экспозиции, где для рассказов о прошлом используются самые современные интерактивные средства и технологии.

Как прокомментировал председатель кубанского парламента Юрий Бурлачко, в мире год от года нарастает активность определенных сил, которые хотят исказить историю, сменить оценки прошлого.

—Сохранение памяти о трагичных годах войны – наш святой долг. Мы обязаны хранить эти страницы истории Отечества, передавать их детям. Мы все понимаем: от того, какие идеалы и ценности впитает сегодняшняя молодежь, зависит то, какое будущее будет у России. Наша общая задача – помочь сформировать у подрастающего поколения этот прочный и правильный фундамент базовых ценностей, – убежден спикер ЗСК.