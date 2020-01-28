В ЗСК обсудили поправки в Конституцию РФ

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28 января 2020, 20:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В кубанском парламенте состоялось общественное обсуждение поправок в Конституцию Российской Федерации. Заседание с привлечением широкого круга экспертов провел спикер ЗСК Юрий Бурлачко.

Широкую общественную дискуссию по пакету изменений инициировал глава государства Владимир Путин.

В работе круглого стола в Краснодаре приняли участие депутаты ЗСК, руководители представительных органов муниципальных образований. К обсуждению обозначенной темы были приглашены члены экспертно-консультативных советов при комитетах ЗСК и Совета молодых депутатов, ученые, представители общественности и средств массовой информации.

Открывая заседание, Юрий Бурлачко напомнил, что озвученные Президентом изменения касаются усиления социальной защищенности граждан, повышения эффективности взаимодействия исполнительной и законодательной власти, закрепления принципа единой системы публичной власти. Все они были досконально изучены на заседаниях рабочей группы. После уточнения и проработки, предложения легли в основу законопроекта, который, напомним, был принят 23 января Государственной Думой в первом чтении. Комментируя итоги голосования, руководитель российского парламента Вячеслав Володин подчеркнул, что по поправке Президента у депутатов сложился полный консенсус. «Это впервые за все время, чтобы по такому вопросу мы смогли услышать друг друга. Все высказали свои точки зрения, но единогласно поддержали предложенный вариант изменения Конституции», – сообщил Председатель Госдумы.

По словам Юрия Бурлачко, важно учесть весь спектр мнений относительно предлагаемых поправок.

— Я принимал участие в заседаниях рабочей группы и могу сказать, что все предложенные Президентом поправки в Конституцию были предметом самого тщательного рассмотрения. Процесс широкого обсуждения конституционных поправок будет продолжен, причем в различных формах, — сказал Юрий Бурлачко.

Выступая с информацией по обозначенной теме, председатель комитета ЗСК по вопросам законности Андрей Горбань затронул тему развития федерального и регионального законодательства в связи с принятием озвученных поправок. По его словам, предложенные к внесению изменения повлекут за собой корректировку более 30 федеральных законов и ряда правовых актов субъектов.

Председатель комитета ЗСК по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Николай Петропавловский акцентировал внимание на том, что обсуждаемыми изменениями основного закона страны заметно укрепляется социальный стандарт России – фиксируются многие вопросы обеспечения соцгарантий. Подобных социальных блоков не содержится в Конституциях других стран.

Далее прозвучали выступления председателя городской Думы Краснодара Веры Галушко и председателя краевой Общественной палаты Любови Поповой. Своими оценками и виденьем поделились и члены научного сообщества региона. В целом, предложенные изменения получили положительную оценку участников совещания.

Подводя итог обсуждению, глава кубанского парламента отметил, что состоялся заинтересованный разговор.

— В процессе заседания мы получили много новых предложений. В ближайшее время они будут обобщены и направлены на рассмотрение рабочей группы, — резюмировал Юрий Бурлачко.

В завершение встречи спикер ЗСК ответил на вопросы федеральных и краевых средств массовой информации.

— Работа в данный момент проводится колоссальная. На минувшей неделе комитетами ЗСК был выработан ряд предложений, которые направлены на рассмотрение рабочей группы. Активное обсуждение проходит и в муниципальных образованиях края. Спектр тем очень широк. На всех уровнях отмечается важность и своевременность вносимых поправок. Поскольку многие из них направлены на обеспечение социальной защиты граждан и формируют социальный базис Конституции, чего не было ранее, — подчеркнул Юрий Бурлачко.