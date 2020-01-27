Единороссы выиграли выборы в поселке Роза

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27 января 2020, 10:31 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

26 января в поселке Роза Коркинского района состоялись дополнительные выборы депутатов городского поселения четвертого созыва.

Все восемь мандатов из восьми на дополнительных выборах получили кандидаты партии «Единая Россия». По мнению первого заместителя Секретаря Челябинского регионального отделения партии «Единая Россия» Анатолия Векшина, уверенная победа показала готовность регионального отделения к серьезной работе.

«Считаю, победа заслужена, проделана огромная работа с людьми, с избирателями, - отметил Анатолий Векшин. - Вновь избранным депутатам желаю только одного - работать на благо своих избирателей». Напомним, в в 2012 году единороссы проиграли позицию главы и выиграли 11 из 15 мандатов. В 2017 году в Свет депутатов были избраны 11 единороссов, два самовыдвиженца и один эсер. В этом году на победу претендовали шесть человек от партии «Справедливая Россия», пять от КПРФ и восемь самовыдвиженцев.

Мы не оцениваем политическую составляющую избирательной кампании, а оцениваем соблюдение процедур, - отметил Юрий Гурман, член Европейского клуба экспертов местного самоуправления, эксперт Совета Европы, участник ассоциации «ГОЛОС». - Жалоб на нарушение избирательных процедур в наш адрес не поступало. Можем говорить, что в целом избирательный процесс проходит довольно ровно. Хотя мы помним, что на этой территории предыдущие кампании проходили гораздо сложней».