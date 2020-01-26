Киев попался на фейке с преемником Пушилина

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26 января 2020, 18:05 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Денис Пушилин на фото Globallookpress.com/ Alexander Rekun

Украинские СМИ захлестнула волна публикаций об уходе Дениса Пушилина с поста главы ДНР. На самом деле, эта информация была фейком. А ее источником стал «скриншот» из Википедии.

Сам инфоповод был подхвачен с фейсбук-странички Nova Gorlivka. Там опубликовали скриншот странички из Википедии про Дениса Пушилина. На иллюстрации должность указана правильно: «Глава Донецкой народной республики». После этого перечислены предшественники. А ниже вдруг появилась строчка «преемник». И в ней назван мэр Горловки Иван Приходько.

Украинские журналисты тут же разразились серией публикаций. Они процитировали скандальную запись и заявили, что Пушилин ушел после отставки Суркова.

Фейковый скриншот с Википедии

Фото оказалось подделкой. В действительности на Википедии никакой преемник Дениса Пушилина не упоминается.

Не исключено, что это провокация странички Nova Gorlivka. Интернет-энциклопедию может отредактировать кто-угодно. Позднее другие редакторы бредовые заявления убирают. Тот же самый автор скандального фото мог и внести правку, сделать скриншот, а потом опубликовать его.

Цель провокации не известно. Возможно, ее реализовали противники Ивана Приходько с целью дискредитации мэра Горловки перед официальным Донецком.

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