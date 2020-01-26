Все новости >>

Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

В Киеве рассекретили, как Зеленский отпраздновал день рождения

, 17:30 [ «Аргументы Недели», , ]

В Киеве рассекретили, как Зеленский отпраздновал день рождения
Владимир Зеленский в роли Коломойского в сценке студии "95 квартал"

Пили вино и шампанское, а первый тост дали председателю Верховной Рады. Украинские СМИ рассказали, как Владимир Зеленский отметил свой день рождения.

В субботу президенту Украины исполнилось 42 года. Он родился 25 января.

Официальный Киев отмечал день рождения Зеленского в здании администрации. Среди гостей присутствовал весь кабмин. Кроме того, украинского президента пришли поздравить его помощники, а также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Мероприятия длились около 30 — 40 минут.

«Первое слово дали Разумкову говорить тост», — сообщили украинские СМИ, ссылаясь на инсайдеров: «Мы решили, что ему надо дать слово первому, потому что у нас парламентско-президентская страна».

//картина дня

В Роспотребнадзоре рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы избежать воздействия коронавируса. Известно, что он получил распространение на нескольких мировых континентах, при этом накануне в Москве были госпитализированы туристы из Китая…

В Роспотребнадзоре рассказали, какие меры следует соблюдать, чтобы избежать воздействия коронавируса. Известно, что…

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Ток-шоу Первого канала «На самом деле» плохой спектакль и ничего общего не имеет с действительностью. Программу в очередной раз обвиняет во лжи один из участников съемок…

Житель Волгограда Армен Оганесян готовит обращение к президенту – его возмутили слова губернатора Краснодарского края, который назвал мусорную свалку Мамаевым курганом…

//новости ан

В Нижневартовске полиция не приехала по вызову о стрельбе из автомата в одном из районов города. Очевидцы буквально обравали телефон в дежурной части, но полицейские…

//новости ан

//новости ан

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин распорядился принять меры по приостановке действия режима 72-часового безвизового пребывания на территории страны транзитных…

//новости ан

В региональном Минздраве сообщили, что четыре человека получили ожоги из-за прорыва теплотрассы в районе дома № 50 на улице Казанской в Кирове. Отмечается, что в эпицентр…