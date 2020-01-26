В Киеве рассекретили, как Зеленский отпраздновал день рождения

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26 января 2020, 17:30 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ]

Владимир Зеленский в роли Коломойского в сценке студии "95 квартал"

Пили вино и шампанское, а первый тост дали председателю Верховной Рады. Украинские СМИ рассказали, как Владимир Зеленский отметил свой день рождения.

В субботу президенту Украины исполнилось 42 года. Он родился 25 января.

Официальный Киев отмечал день рождения Зеленского в здании администрации. Среди гостей присутствовал весь кабмин. Кроме того, украинского президента пришли поздравить его помощники, а также спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Мероприятия длились около 30 — 40 минут.

«Первое слово дали Разумкову говорить тост», — сообщили украинские СМИ, ссылаясь на инсайдеров: «Мы решили, что ему надо дать слово первому, потому что у нас парламентско-президентская страна».