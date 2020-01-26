На Украине гандболят отношения с Москвой

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26 января 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: facebook

скриншот странички с официальным заявлением главы федерации гандбола Украина

Украинские функционеры разразились опровержениями информации о совместной заявке на проведение турнира по гандболу Евро-2026 среди женских команд. Такой стала реакция на слова президента Федерации гандбола России Сергея Шишкарева.

Накануне Сергей Шишкарев рассказал, что Россия и Украина могут совместно провести чемпионат Европы по гандболу. Вроде как, даже идут переговоры.

«Если мы хотим принять турнир в 2026 году, нам надо противопоставить нечто еще более серьезное и аргументированное. Или обсуждать совместную заявку с Белоруссией или Украиной», — процитировало агентство ТАСС Шишкарева: «С Украиной мы сейчас реально обсуждали такой вариант. Почему нет? Я уверен, что ситуация начнет улучшаться, ускорятся интеграционные процессы».

Это спровоцировало Киев на ответные заявления.

«От имени Министерства культуры, молодежи и спорта Украины, а также Федерации гандбола Украины, сообщаем, что мы не вели и не ведем никаких переговоров о проведении совместных чемпионатов с представителями Российской Федерации», — официально заявило, соответственно, украинское минмолодежи: «Неприемлемо проводить совместные мероприятия со страной-агрессором».

Подобные заявления относятся к категории «накидать пуху на себя». После 2014 года совместные проекты России и Украины автоматически переходят в разряд политических. Минстерства и федерации являются лишь исполнителями. И вести подобные переговоры не уполномочены.

Если проект обсуждался, значит это делалось на уровне администрации президента Украины. Что там министру скажут, то он и будет исполнять. Наверное, украинское минмолодежи, просто, не в курсе актуальной повестки отношений Москвы и Киева. Живет в эпохе Порошенко. На это ведомство никто внимания особо не обращает, поэтому оно и решило пощеголять возможностью назвать Россию страной-агрессором.