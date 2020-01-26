Украинский депутат обвинил российских политиков в наличии особняков в Вене

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26 января 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели», Сергей Среда, ] Источник: youtube

скриншот видео украинского депутата Гончаренко

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко опубликовал видео из Вены. Парламентарий устроил публичную прогулку по местным особнякам и заявил, что ими владеют российские политики.

Свою съемку Гончаренко осуществил на улицах Вены. Туда он прилетел сразу после Всемирного экономического форума в Давосе. Он начал показывать различные особняки и утверждать, что они принадлежат российским политикам.

«Показываю, как живут российские чиновники в Вене: дома, дворцы, гостиницы», — обратился Гончаренко к российской аудитории: «Пока вы в Вологде или в Рязани сводите концы с концами, ваши бравые депутаты и чиновники покупают себе элитное жилье, но не в Самаре или Калуге, а в Вене, Париже, Италии».

На видео действительно показаны шикарные особняки. Но никаких доказательств, что они принадлежат именно российским политикам Гончаренко не предоставил. Собственно, он и в Вену-то приехал, чтобы подготовиться к парламентской сессии ПАСЕ, где собирается встретиться с представителями ОБСЕ. Наверное, там готовится лучше, чем в Киеве. Воздух чище, чем на Украине.