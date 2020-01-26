Названы самые популярные лауреаты премии «Светлое прошлое»

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26 января 2020, 11:15 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Премия «Светлое прошлое»

Агентство «Полит74» рассказало о известных лауреатах премии, имеющих отношение к Южному Уралу.

Рейтинг известных южнуральцев возглавил Александр Починок, уроженец Челябинска. С 1994 Починок стал депутатом Госдумы, в 1997 году возглавил государственную налоговую службу России. Он был дважды министром российского правительства. Александр Починок скончался в Москве в 2014 году, лауреатом премии «Светлое прошлое» стал в 2004 году.

Советский дипломат Евгений Тяжельников стал лауреатом премии тоже в 2004 году. Многие южноуральцы запомнили его как ректора Челябинского педагогического университета, до 1968 года он также был секретарем челябинского обкома КПСС, потом переехал в Москву, а уже в 1982 году Тяжельников стал полномочным послом СССР в Румынии.

Третье место рейтинга досталось Виктору Христенко, который также стал лауреатом премии в 2004 году, но получить «кентавра» смог только в 2010 году.

На четвертом месте — куратор челябинских запреток Михаил Соломенцев. Он запомнился южноуральцам успешным руководством заводами и строительством закрытых городов оборонного значения. Его имя знала вся страна, но карьеру он начал на Южном Урале.Лауреатом премии Михаил Соломенцев стал в 2005 году.

На последней позиции рейтинга — Андрей Реус, учредитель Фонда народного танца. Благодаря ему в Челябинске существует знаменитый фестиваль «Уральский перепляс». В 1998 году он переехал в Москву, где работал вместе с Виктором Христенко. Андрей Реус — доктор экономических наук. Он начинал с советника вице-премьера, а в 2007 году стал генеральным директором ОПК «Оборонпром».

Полную версию рейтинга можно прочесть на сайте «Полит74».

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