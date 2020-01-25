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Аргументы Недели. 2(696) от 22 – 28 января 2020 Скачать номер

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Костин рассказал о cовещании у Путина и о закрытом указе по списанию долгов ОПК

, 22:07 [ «Аргументы Недели» ]

Костин рассказал о cовещании у Путина и о закрытом указе по списанию долгов ОПК
Андрей Костин, фото: АГН Москва, globallookpress.com

Об указе президента РФ Владимира Путина по списанию долгов оборонно-промышленного комплекса
рассказал президент - председатель правления ВТБ Андрей Костин.  По информации Костина, в конце прошлого года у Путина прошло совещание по поводу проблемы с безвозвратными долгами предприятий ОПК.

В интервью телеканалу "Россия-24" в Давосе глава ВТБ Андрей Костин рассказал, что по итогам совещания был принят президентский указ по списанию долгов предприятиям ОПК.

Банкир подчеркнул, что документ носит закрытый характер, поэтому комментировать он его не стал, но отметил, что речь идет об "активном участии бюджета и льготной реструктуризации со стороны ведущих банков".
Костин подчеркнул, что ВТБ в целом удовлетворен этим решением, и "программа уже реализуется".

Внимание к безвозвратным долгам предприятий ОПК в июле 2019 года привлек вице-премьер Юрий Борисов, заявив, что предприятия страдают от высокой кредитной нагрузки. Он предложил списать часть долгов.

ИЧ

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