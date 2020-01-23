Какие задачи ставит глава Челябинской области перед сенаторами

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23 января 2020, 19:13 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Член Совета Федерации Олег Цепкин на встрече в «Большой редакции» медиахолдинга «Гранада Пресс» рассказал о целях и задачах, которые решают сенаторы от Челябинской области.

По словам сенатора, основные рабочие задачи связаны с межбюджетными отношениями.

«В первую очередь в этому году нужно будет финансово обеспечить задачи, которые поставил перед главами регионов президент», - отметил Олег Цепкин. По словам Олега Цепкина, в предстоящем году необходимо ускорить темпы реконструкции и расширения федеральной трассы М-5 на участке в горнозаводской зоне. «Это очень важные вопросы, ведь не секрет, что на этой трассе очень высокий уровень аварийности и смертности».

Также сенатор отметил, что на федеральном уровне решаются вопросы, связанные с молодежной политикой, социальными проектами.

«У нас есть пилотные проекты в сфере молодежной политике, теперь следует преобразовать их в федеральные законы», - сказал сенатор.