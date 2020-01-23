На сессии ЗСК рассмотрят вопрос об учреждении награды активистам ТОС

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23 января 2020, 15:52 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Законодательном Собрании Краснодарского края по поручению председателя Юрия Бурлачко состоялось заседание рабочей группы комитета по вопросам законности и комитета по вопросам местного самоуправления, на котором был рассмотрен проект награды активистам территориального общественного самоуправления (ТОС).

В совещании под руководством председателей двух комитетов Андрея Горбаня и Сергея Жиленко приняли участие представители краевого минфина, департамента внутренней политики, специалисты аппарата краевого парламента.

Рабочая группа рассмотрели три варианта медали. Участники предметно изучили каждый эскиз и коллегиально выбрали вариант, соответствующий предъявленным требованиям, – медаль с изображением контуров Краснодарского края и щитом с надписью «ТОС».

Поручение двум комитетам разработать и учредить награду дал руководитель ЗСК в декабре прошлого года во время встречи с председателями представительных органов муниципалитетов Кубани. Юрий Бурлачко поддержал предложение депутата Юлии Пархоменко.

— Сегодня в крае наработан уникальный опыт деятельности органов территориального общественного самоуправления. Движение ТОС на Кубани одно из самых многочисленных в стране. Тосовцы — помощники местной власти в решении актуальных вопросов развития муниципалитетов. Они болеют за благоустройство своих территорий всей душой. В числе общественников — самые активные и энергичные люди, которые хотят быть полезными и стране, и родному краю. Поэтому вполне закономерно, что сегодня мы поднимаем вопрос об учреждении специальной медали. Она станет признанием заслуг активистов, —- прокомментировал инициативу Юрий Бурлачко.

Планируется, что депутаты рассмотрят постановление об учреждении награды на ближайшей январской сессии Законодательного Собрания.