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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Глава Чехии оценил влияние президента России на политической арене

, 12:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Глава Чехии оценил влияние президента России на политической арене
президент Чехии Милош Земан, Michal Krumphanzl/CTK
Глава Чехии Милош Земан на днях в рамках беседы с журналистами оценил влияние президента России Владимира Путина на политической арене. По его словам, лидер РФ является сильным руководителем.
 
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Земан отметил, что Путин – сильная политическая фигура. "Это почти не отрицают", – добавил чешский президент.
 
Лидер Чехии также высказался об отставке российского правительства, о которой стало известно на прошлой неделе, сообщает Радио Sputnik. Милош Земан уточнил, что "неплохо" ладил с бывшим председателем правительства Дмитрием Медведева, а вот с новым премьером Михаилом Мишустиным он еще не познакомился.
ЕТ

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