Глава Чехии оценил влияние президента России на политической арене

Глава Чехии Милош Земан на днях в рамках беседы с журналистами оценил влияние президента России Владимира Путина на политической арене. По его словам, лидер РФ является сильным руководителем.

Земан отметил, что Путин – сильная политическая фигура. "Это почти не отрицают", – добавил чешский президент.

Лидер Чехии также высказался об отставке российского правительства, о которой стало известно на прошлой неделе, сообщает Радио Sputnik. Милош Земан уточнил, что "неплохо" ладил с бывшим председателем правительства Дмитрием Медведева, а вот с новым премьером Михаилом Мишустиным он еще не познакомился.