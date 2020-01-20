Джонсон рассказал Путину о нормализации отношений

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20 января 2020, 02:48 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Reuters

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, фото: pixabay.com

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным, который состоялся в кулуарах конференции по Ливии в Берлине, заявил о нежелании Британии нормализировать отношения.

Он считает, что Москва продолжает свою "дестабилизирующую деятельность, угрожющую безопасности".

Пресс-секретарь офиса Джонсона на Даунинг-стрит подтвердил встречу в Берлине 19 января для обсуждения вопросов безопасности в Ливии, Сирии, Ираке и Иране.

"Он (Джонсон — прим. редакции) ясно дал понять, что позиция Великобритании из-за произошедшего в Солсбери в 2018 году остается прежней", - подчеркнул секретарь британского премьера, добавив, что британские высокопоставленные чиновники по-прежнему считают Россию виновной в "применении химического оружия".

Напомним, бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены паралитическим веществом "новичок". Позже это вещество обнаружили в других районах Британии, в частности в Эймсбери.