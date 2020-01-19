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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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"Коммерсантъ" раскрыл доходы Мишустина и его супруги за пять лет

, 20:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Коммерсантъ

фото: Михаил Мишустин, сайт Госдума РФ

СМИ опубликовали  доходы нового премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его супруги за последние пять лет. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в Федеральной налоговой службе.

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Известно, что задекларированные доходы бывшего главы ФНС в 2014 году составили 23,2 млн рублей (его супруги - 160,1 млн рублей), в 2015 году - 19,5 млн рублей (80,9 млн рублей), в 2016 году - 18,9 млн рублей (77,3 млн рублей), в 2017 году - 19,3 млн рублей (68,5 млн рублей), в 2018 году - 19 млн рублей (47,7 млн рублей).

Напомним, что в четверг, 16 января, Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина на пост премьер-министра России. При этом новый глава кабмина отметил, что приоритетными направлениями в его работе являются развитие нацпроектов и микроэкономическая стабильность страны.

БА

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