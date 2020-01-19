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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Путин ответил ветерану, попросившему не ограничивать срок президентствования

, 09:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Путин ответил ветерану, попросившему не ограничивать срок президентствования
Фото: globallookpress.com/ Photographer © Kremlin Pool

Российский президент на встрече с ветеранами Великой Отечественной войны ответил на просьбу присутствующих «решить некоторые проблемы, связанные с конституцией» и снять ограничения, определяющие сроки нахождения президента у власти.

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По мнению ветерана, народ сам должен решать, продолжать президенту свою работу или же можно отойти от управления государством. В ответ на это Путин заявил, что в таком случае в стране может повториться ситуация 80-х годов, когда в России отсутствовала преемственность власти, а президенты управляли страной «до конца своих дней».

«Поэтому вам спасибо, но думаю, что лучше к такому, к такой ситуации, которая была в середине 80-х годов, лучше не возвращаться», - считает Путин.

АБ

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