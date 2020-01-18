Путин анонсировал создание центра архивных документов о войне:

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18 января 2020, 23:00 [ «Аргументы Недели» ]

Президент России Владимир Путин, фото: globallookpress.com

Президент Российской Федерации Владимир Путин в субботу, 18 января, заявил о создании центра архивных документов и фотоматериалов, чтобы никто не мог заниматься искажением истории нашей страны. "Моральные уроды", - Путин о критикующих поддержку семей с детьми

Данное заявление прозвучало в ходе встречи Путина с ветеранами и представителями патриотических организаций в Санкт-Петербурге: "Мы заткнем поганый рот, который открывают некоторые деятели за бугром для того, чтобы достичь сиюминутных политических целей".

Глава России отметил, что еврейские общественные организации и власти Израиля "очень правильно делают, не давая забыть миру о жертвах холокоста". По его словам, наша страна также не должна позволить забыть о жертвах среди народов СССР, русского народа.

Главная задача - не дать переиначить историю, принизить роль наших отцов и дедов, наших героев, которые погибали, защищая родину и весь мир от нацизма: "Думаю, этот сайт и вообще этот центр будет открытым и для наших граждан, и для всего мира", - заключил Путин.