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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Медведев рассказал о своей отставке: "Ничего необычного"

, 22:27 [ «Аргументы Недели» ]

Медведев рассказал о своей отставке:
Экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, фото: globallookpress.com

Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал, что не видит в отставке правительства ничего необычного - это нормально. По его словам, такое происходит во всем мире. 

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"К отставке правительства нужно относиться абсолютно спокойно, в этом нет ничего необычного. Это происходит во всем мире, происходит и в нашей стране [...] это совершенно обычное событие", - заявил он в интервью Первому каналу.

Он добавил, что когда правительство формируется, президент и глава кабмина обсуждают не только вопрос о назначениях в правительстве, но и также вопрос потенциальной отставки. Медведев подчеркнул, что это совершенно нормально.

Напомним, Медведев и его кабинет подали в отставку вечером 15 января после того, как глава РФ огласил послание Федеральному собранию, анонсировав запуск масштабных мер по соцподдержке россиян и предложив внести изменения в Конституцию.

АС

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