Гончарук оценил отказ Зеленского принять его отставку

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18 января 2020, 18:50 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Украины Алексей гончарук, фото: Pavlo Gonchar/ZUMAPRESS.com/globallookpress.com

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского принять его заявление об отставке. Заявление премьер-министр сделал в своем Facebook. Зеленский оставил Гончарука премьером

Сохранивший пост главы украинского правительства Гончарук рассказал о высоком кредите доверия со стороны как главы украинского государства Владимира Зеленского, так и со стороны граждан Незалежной.

"Осознавая возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране", - написал он на своей официальной странице в социальной сети.

Напомним, премьер подал в отставку 17 января после скандала с прослушкой совещания кабмина. На опубликованных в сети аудиозаписях он критикует познания Зеленского в экономике, а себя называет профаном.