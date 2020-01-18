Гончарук оценил отказ Зеленского принять его отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокомментировал отказ президента Украины Владимира Зеленского принять его заявление об отставке. Заявление премьер-министр сделал в своем Facebook.
Сохранивший пост главы украинского правительства Гончарук рассказал о высоком кредите доверия со стороны как главы украинского государства Владимира Зеленского, так и со стороны граждан Незалежной.
"Осознавая возложенную на нас ответственность, наша команда готова выполнять все поставленные задачи и усиливать системные изменения в стране", - написал он на своей официальной странице в социальной сети.
Напомним, премьер подал в отставку 17 января после скандала с прослушкой совещания кабмина. На опубликованных в сети аудиозаписях он критикует познания Зеленского в экономике, а себя называет профаном.