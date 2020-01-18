Все новости >>

Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина с вступлением в должность премьера

, 07:52 [ «Аргументы Недели» ]

Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина с вступлением в должность премьера
Ангела Меркель, фото с сайта Википедия

Канцлер Германии Ангела Меркель сердечно поздравила Михаила Мишустина в связи с его назначением председателем правительства Российской Федерации.  17 января Меркель направила поздравительную телеграмму новому российскому премьеру.

Социальные обязательства Путина обойдутся в $ 65 миллиардов — Мишустин

Социальные обязательства Путина обойдутся в $ 65 миллиардов — Мишустин

В поздравлении указано, что Меркель сердечно поздравляет Мишустина с вступлением в должность председателя правительства.
В телеграмме отмечены исторически сложившиеся "экономические, политические, культурные и личные связи двух стран, которые составляют фундамент отношений между Россией и Германией".

Напомним, Михаил Мишустин вчера вступил в должность премьера после встреч с депутатами Госдумы и подписания президентского указа.

ИЧ

//картина дня

Loading...

//авторы ан

//новости ан

//новости ан

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Известная журналистка, фотохудожник, модельер и переводчик Екатерина Рождественская описала симптомы вирусной пневмонии. Рождественская не понаслышке узнала, что такое…

//новости ан

Пользователи сети восхищены отношениями известного музыканта Игоря Николаева и певицы Наташи Королёвой - бывшими супругами. «Живи долго, будь счастлив и наполняй своей…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Представляем вашему вниманию подборку региональных новостей уходящей недели. В ТОП вошли следующие резонансные происшествия: угроза цунами на Камчатке, воровство…