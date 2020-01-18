Ангела Меркель поздравила Михаила Мишустина с вступлением в должность премьера

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18 января 2020, 07:52 [ «Аргументы Недели» ]

Ангела Меркель, фото с сайта Википедия

Канцлер Германии Ангела Меркель сердечно поздравила Михаила Мишустина в связи с его назначением председателем правительства Российской Федерации. 17 января Меркель направила поздравительную телеграмму новому российскому премьеру.

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В поздравлении указано, что Меркель сердечно поздравляет Мишустина с вступлением в должность председателя правительства.

В телеграмме отмечены исторически сложившиеся "экономические, политические, культурные и личные связи двух стран, которые составляют фундамент отношений между Россией и Германией".

Напомним, Михаил Мишустин вчера вступил в должность премьера после встреч с депутатами Госдумы и подписания президентского указа.