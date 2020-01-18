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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

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Голодец и Чуйченко покидают правительство

, 01:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Голодец и Чуйченко покидают правительство
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, фото kremlin.ru

Предварительный состав правительства нового премьера был оглашен накануне в Кремле.

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Сообщается, что, вопросами культуры, спорта и туризма займутся вице-премьеры. Таким образом своего места может лишиться вице-премьер Ольга Голодец. Освободится и место Константина Чуйченко — руководителя аппарата правительства.

Должность первого вице-премьера может занять пока еще исполняющий обязанности помощника президента Андрей Белоусов, сменив Антона Силуанова.

Ранее бывший премьер Министр РФ Дмитрий Медведев, пост которого сейчас занимает Михаил Мишустин, отметил, что перемены в стране должны сопровождаться переменами в правительстве.

ЕП

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