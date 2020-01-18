Голодец и Чуйченко покидают правительство

Предварительный состав правительства нового премьера был оглашен накануне в Кремле.
Сообщается, что, вопросами культуры, спорта и туризма займутся вице-премьеры. Таким образом своего места может лишиться вице-премьер Ольга Голодец. Освободится и место Константина Чуйченко — руководителя аппарата правительства.
Должность первого вице-премьера может занять пока еще исполняющий обязанности помощника президента Андрей Белоусов, сменив Антона Силуанова.
Ранее бывший премьер Министр РФ Дмитрий Медведев, пост которого сейчас занимает Михаил Мишустин, отметил, что перемены в стране должны сопровождаться переменами в правительстве.