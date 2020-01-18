Голодец и Чуйченко покидают правительство

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18 января 2020, 01:52 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РБК

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, фото kremlin.ru

Предварительный состав правительства нового премьера был оглашен накануне в Кремле.

Сообщается, что, вопросами культуры, спорта и туризма займутся вице-премьеры. Таким образом своего места может лишиться вице-премьер Ольга Голодец. Освободится и место Константина Чуйченко — руководителя аппарата правительства.

Должность первого вице-премьера может занять пока еще исполняющий обязанности помощника президента Андрей Белоусов, сменив Антона Силуанова.

Ранее бывший премьер Министр РФ Дмитрий Медведев, пост которого сейчас занимает Михаил Мишустин, отметил, что перемены в стране должны сопровождаться переменами в правительстве.