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Аргументы Недели. 1(695) от 15-21 января 2020 Скачать номер

//Политика 13+

Меркель и Путин обсудили предстоящие переговоры по Ливии

, 00:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Kremlin.ru

Меркель и Путин обсудили предстоящие переговоры по Ливии
Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель удалось добиться полного взаимопонимания по вопросам, касающимся положения в Ливии.

Кремль подтвердил участие Путина в международной конференции по Ливии

Кремль подтвердил участие Путина в международной конференции по Ливии

Напомним, ситуация в стране будет предметом обсуждения на конференции в Берлине в воскресенье, 19 января. По сообщению пресс-службы Кремля, в столице Германии состоится широкий политический диалог под эгидой ООН, главной целью которого станет скорейшее прекращение вооруженного конфликта в этой стране.

Ранее, напомним, переговоры по Ливии прошли в Москве, но они не увенчались успехом.

 

ЕП

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