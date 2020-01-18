Меркель и Путин обсудили предстоящие переговоры по Ливии

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18 января 2020, 00:13 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Kremlin.ru

Владимир Путин, фото: kremlin.ru

Президенту России Владимиру Путину и канцлеру Германии Ангеле Меркель удалось добиться полного взаимопонимания по вопросам, касающимся положения в Ливии.

Напомним, ситуация в стране будет предметом обсуждения на конференции в Берлине в воскресенье, 19 января. По сообщению пресс-службы Кремля, в столице Германии состоится широкий политический диалог под эгидой ООН, главной целью которого станет скорейшее прекращение вооруженного конфликта в этой стране.

Ранее, напомним, переговоры по Ливии прошли в Москве, но они не увенчались успехом.